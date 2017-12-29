Нурмагомедов – Барбоза: трансляция боя

31 декабря, в воскресенье, пройдет вечер боев UFC 219. Одним из главных поединков вечера станет встреча в октагоне Хабиба Нурмагомедова (Россия) с Эдсоном Барбозой (Бразилия). Вечер боев состоится в Лас-Вегасе, бойцы выйдут в октагон в 7.30 утра по Москве.

"СЭ" покажет бой Хабиб Нурмагомедов – Эдсон Барбоза в прямом эфире.

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Трансляция боя Нурмагомедов – Барбоза. Видео.