31 декабря рано утром по Москве в Лас-Вегасе состоится долгожданное бойцовское шоу UFC 219. Одной из самых ожидаемых встреч станет битва Хабиба Нурмагомедова с Эдсоном Барбозой. 29-летний непобедимый россиянин и 31-летний бразилец выйдут в октагон около 7.30 утра по Москве. Перед этой схваткой у Нурмагомедова 24 победы в 24-х боях, у Барбозы – 19 побед и 4 поражения в карьере.

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Видеотрансляция боя Нурмагомедов – Барбоза. Прямой эфир.