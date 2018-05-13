Нуньес в третий раз защитила титул чемпиона

Чемпион UFC Аманда Нуньес победила Ракель Пеннингтон техническим нокаутом в пятом раунде и в третий раз защитила титул в легчайшем женском дивизионе. Ранее бразильянка не позволила забрать пояс Ронде Роузи и Валентине Шевченко.

Для бразильянки эта победа стала седьмой подряд, в то время как Пеннингтон прервала свою беспроигрышную серию из четырех боев. Теперь на счету 29-летней чемпионки 16 побед и 4 поражения. У американки - 15 боев, из которых выиграно лишь 9.

Напомним, что Нуньес отобрала пояс у Миши Тейт в 2016 году.