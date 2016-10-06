16:43 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Николай Валуев: "Важно показывать детский спорт по ТВ, но необходимо соблюдать правила"

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Бывший чемпион мира по версии WBA по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев призвал воздержаться от оскорблений при обсуждении ситуации с боями детей по правилам ММА в рамках Гран-при WFCA "Ахмат" в Грозном 4 октября. Также он отметил важность соблюдения установленных правил.

"По поводу детских поединков по ММА. Во-первых, надо перестать бросаться оскорблениями в адрес друг друга. Во-вторых, показывать детский спорт по телевизору хорошо и надо. В-третьих, необходимо соблюдать правила, они есть во всех видах единоборств. Сделать выводы и идти дальше", – написал в своем твиттере Валуев.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ki

даже интересно, кто еще, из категории "а еще я в нее ем", имеет что сказать по теме?

18:09

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