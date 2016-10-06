Николай Валуев: "Важно показывать детский спорт по ТВ, но необходимо соблюдать правила"

Бывший чемпион мира по версии WBA по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев призвал воздержаться от оскорблений при обсуждении ситуации с боями детей по правилам ММА в рамках Гран-при WFCA "Ахмат" в Грозном 4 октября. Также он отметил важность соблюдения установленных правил.

"По поводу детских поединков по ММА. Во-первых, надо перестать бросаться оскорблениями в адрес друг друга. Во-вторых, показывать детский спорт по телевизору хорошо и надо. В-третьих, необходимо соблюдать правила, они есть во всех видах единоборств. Сделать выводы и идти дальше", – написал в своем твиттере Валуев.

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По поводу детских поединков по ММА.Во первых надо перестать бросаться оскорблениями в адрес друг друга.Во вторых показывать детский спорт.. – Валуев Николай (@NickValuev) 6 октября 2016 г.