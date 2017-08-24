Николай Валуев: "Пояс победителю боя Мейвезера и Макгрегора не должен вызывать удивления"

Экс-чемпион мира WBA Николай Валуев в преддверии боя между американским боксером Флойдом Мейвезером и ирландским чемпионом UFC Конором Макгрегором отметил, что специальный пояс, который будет вручен победителю, не должен вызывать удивления своей дороговизной. По его словам, это тот случай, когда "овчинка выделки стоит". Пояс содержит полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров, 160 изумрудов. При его изготовлении использовалась крокодиловая кожа.

- Вы же знаете, какой призовой фонд? Так что это не выглядит как-то неординарно на фоне того, сколько бойцы получат за выход в ринг, - цитирует Р-Спорт Валуева. - Чему тут удивляться? Тем более, я больше чем уверен, что это произведение какой-нибудь ювелирной фирмы, которая таким образом будет себя позиционировать. Там буквально на воздухе будут надписи спонсоров, мол "воздух от какой-нибудь кондиционирующей фирмы входит в призовой фонд". Так что не стоит удивляться.

Конечно, бой серьезно раскручен, такого еще не было никогда. Надо отдать должное организаторам, что все так сделали, и самим бойцам, что приняли в этом участие и отлично отыграли свои роли еще до выхода в ринг. А дальше в ринге все будет по-честному. Овчинка выделки стоит, это тот случай как раз.

Бой пройдет в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 27 августа. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка Мейвезер – Макгрегор.