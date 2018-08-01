Никита Крылов выступит на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанного стиля Никита Крылов подписал контракт с UFC, сообщает в Инстаграме промоутерская компания Industrials team. 26-летний спортсмен примет участие в первом в истории промоушена турнире в Москве, который состоится 15 сентября.

Финансовые условия контракта Крылова с UFC и срок соглашения не называются. Соперником россиянина станет поляк Ян Блахович.

Отметим, что Крылов уже выступал в UFC с 2013 по 2016 год. Он провел 9 боев, одержав 6 побед и потерпев 3 поражения. Его ближайший соперник занимает четвертое место в рейтинге полутяжелого веса UFC. В активе Блаховича также 9 поединков в промоушене (5 побед, 4 поражения).

Публикация от industrials (@industrialsofficial) 1 Авг 2018 в 2:59 PDT

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