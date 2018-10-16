Никита Крылов: "По мужски понимаю Хабиба и осуждать не могу"

Боец UFC Никита Крылов в интервью "СЭ" рассказал о своем мнением о бое Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, а также о потасовке после поединка.

- Конор, кстати, тоже себя показал хорошо подготовленным, он стал первым, кто забрал у Хабиба раунд в UFC. Это был зрелищный бой, но Хабиб сделал свою работу лучше.

– Какой раунд взял Конор?

– Третий, когда они в стойке работали. Мне так показалось. Там не только в стойке работа была, там Конор ногу Хабиба забрал и в целом ничего не дал ему сделать. Но база Хабиба слишком крута для Конора. К такому за несколько месяцев подготовиться нельзя. А что после боя произошло – я мало об этом думаю. Мне кажется, теперь бойцам будет еще сложнее находить спонсоров, все будут судить по этому случаю. По мужски я Хабиба понимаю. Осуждать его не могу. (Михаил Потапов)

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