Никита Крылов о поражении от Блаховича: "Мое тело запротестовало"

Боец UFC Никита Крылов в интервью "СЭ" рассказал о причинах поражения от Яна Блаховича.

– Я это вижу так: мое тело запротестовало. Слишком много всего было за эти полтора года: боев, тренировок, - сказал Крылов. - Я не уделял должного внимания восстановлению. Было ощущение, что организм может подвести, еще при подготовке к поединку с Мальдонадо. Я отодвигал пик формы, работал на износ, но тогда получилось подойти к бою в хорошей форме. Потом много где поездил по работе, свозил семью в отпуск, вернулся и сразу поступил к тренировкам к бою с Блаховичем, не проанализировав свое тело. Сразу же пошли проблемы, начались боли в спине, но это не столь важно. Мы сделали все, что могли, я дышал хорошо, мы были готовы. Блаховича можно было пройти в хороших кондициях. За неделю до боя я попал в "яму": было ощущение, что отравился. Я уже за неделю до боя весил 93 килограмма, а обычно около 98-100 кг. Я не мог набрать и удерживать вес, хотя ел комфортно и привычно для себя. Вес не набирался. После боя я был около 91 килограмма. Такого раньше не было. Силы у меня закончились за минуту, за полторы. Даже будучи сверху, я понимал, что не могу отжаться от Блаховича. Хотя в начале боя я был быстрее него, в его ударах не было ничего не особенного. Но этот бой в прошлом, я его проиграл. (Михаил Потапов)

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