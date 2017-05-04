Нейт Диас: "Арбитры отдали победу Макгрегору, потому что в UFC так захотели"

Боец UFC Нейт Диас отметил, что победа Конора Макгрегора над ним в августе прошлого года была нечестной. По его словам, решение арбитров было вынесено в пользу ирландца, потому что так захотели руководители UFC. В марте 2016 года Диас нанес первое поражение Макгрегору удушающим приемом.

- Мне не нужен третий бой с Макгрегором, - приводит MMA Fighting слова Диаса. - Это он должен хотеть боя со мной, потому что один раз я уже надрал ему зад. Во втором бою решение приняли в его пользу, потому что в UFC так захотели.