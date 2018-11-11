Невероятный нокаут в UFC Fight Night 139. Посмотрите на это

Боец Яир Родригес победил Чан Сон Джона в турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 139. 26-летний мексиканский спортсмен нокаутировал 31-летнего корейца локтем на последних секундах поединка.
Бой между Родригесом и Сон Джоном стал главным событием турнира UFC Fight Night 139. Поединок проходил в ночь с 10 на 11 ноября в Денвере (США).
HOW DO YOU LAND THIS?!?!?!?! OH MY @PanteraUFC!!! #UFCDenver pic.twitter.com/CJx9dMpg0h– UFC (@ufc) 11 ноября 2018 г.
Вероятным соперником Родригеса в следующем бою станет россиянин Забит Магомедшарипов.
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