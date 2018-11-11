Невероятный нокаут в UFC Fight Night 139. Посмотрите на это

Боец Яир Родригес победил Чан Сон Джона в турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 139. 26-летний мексиканский спортсмен нокаутировал 31-летнего корейца локтем на последних секундах поединка.

Бой между Родригесом и Сон Джоном стал главным событием турнира UFC Fight Night 139. Поединок проходил в ночь с 10 на 11 ноября в Денвере (США).

Вероятным соперником Родригеса в следующем бою станет россиянин Забит Магомедшарипов.