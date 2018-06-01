Непобедимый Ярослав Амосов проведет дебютный бой на турнире Bellator 13 июля

13 июля на турнире "Bellator 202" Ярослав Амосов проведет бой против американского бойца Джеральда Харриса. Подопечный российского промоутера Алексея Яценко, 4-кратный чемпион мира по боевому самбо Ярослав Амосов считается одним из самых перспективных бойцов полусреднего веса в Европе. В активе 25 летнего бойца - ни одного поражения, из 19 побед только две - судейским решением.

- Амосов был подписан в Bellator в ноябре прошлого года, - сказал промоутер Алексей Яценко. - До этого мы вели переговоры с UFC и Bellator, но последний промоушен предложил лучшие условия. Контракт подписан на четыре боя. К сожалению, дебютный бой организация дала не сразу, так как несколько потенциальных соперников отказались от боя с Амосовым. Джеральд Харрис - ветеран UFC, трудный и опасный боец, очень опытный, за его плечами 25 побед на профессиональной арене.

Подготовку Амосов традиционно проведет в Старом Осколе с Анатолием Токовым и спортсменами команды FedorTeam. В дальнейшем за три недели до боя вылетит в США, где проведет заключительную часть подготовки.

Турнир состоится 13 июля в Такервилле, штат Оклахома, США.