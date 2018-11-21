Назван второй подозреваемый по делу об убийстве лейтенанта Росгвардии. Это чемпион мира по рукопашному бою Якубов.
Следственный комитет РФ по Республике Дагестан объявил в федеральный розыск Хаскила Якубова. Его подозревают в убийстве и незаконном хранении оружия.
- 18 ноября 2018 года, примерно в 04 часа, возле клуба-ресторана "Бест" в городе Махачкала неустановленное лицо в ходе возникшей ссоры из огнестрельного оружия произвело выстрелы в 26-летнего жителя Махачкалы, который от множественных огнестрельных ранений, в том числе в голову, скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении СК.
Погибший был лейтенантом Росгвардии. Ранее в розыск был объявлен другой подозреваемый - чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев. Позднее в розыск был объявлен и Якубов - чемпион мира по рукопашному бою.
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