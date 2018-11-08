Назначена дата слушания дела для участников конфликта после боя Хабиба с Конором

Слушание по делу о потасовке после боя российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора для других участников конфликта назначено на 14 ноября, информирует MMAfighting.

Атлетическая комиссия штата Невада (NAC) приглаcила тренера ирландца Диллона Дэниса, брата россиянина Абубакара Нурмагомедова, бойца UFC Зубайра Тухугова, а также менеджера россиянина Ризвана Магомедов и тренер по борьбе Эсседулла Эмирагаева.

Нурмагомедов пригрозил разорвать контракт с организацией в случае дисквалификации Зубайры Тухугова. Ранее UFC отменила бой Тухугова с Артемом Лобовым, запланированный на 27 октября. Причиной стала драка россиянина с Конором Макгрегором после боя Хабиба с ирландцем.

Напомним, после победы Хабиба над Конором в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе произошла массовая драка.