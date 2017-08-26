На Мейвезера сделана ставка 1,2 миллиона долларов

В одной из британских букмекерских контор неизвестный поставил на победу американского боксера Флойда Мейвезера в бою с чемпионом UFC Конором Макгрегором 1,2 миллиона долларов, информирует ESPN. Днем ранее поступила еще одна крупная ставка размером 1 миллион - также на победу американца. Также отмечается, что средняя ставка на Макгрегора составляет 212 долларов, а на Мэйвезера – 8036 долларов.

Поединок по правилам бокса пройдет в Лас-Вегасе. Трансляция начнется в 6.30 по московскому времени.

"СЭ" покажет бой Конор Макгрегор – Флойд Мейвезер в прямом эфире в высоком качестве (HD).

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