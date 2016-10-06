18:04 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Мутко пообещал разобраться в ситуации с детскими боями в Грозном

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Министр спорта РФ Виталий Мутко пообещал разобраться в конфликте из-за боев с участием детей по правилам ММА в рамках Гран-при WFCA "Ахмат" в Грозном 4 октября. По его словам, Минспорта уже запросил у организаторов необходимые документы.

– Я не смотрел, но считаю, что в этих единоборствах есть правила, – цитирует ТАСС Мутко. – Все должно быть в рамках закона, не могут проходить соревнования не по правилам. В этом надо разобраться, если это шоу – одно дело, а если соревнования – другое. Мы запросили документы, будем разбираться.

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