Мусаси доставлен в больницу после боя со Шлеменко

Голланский боец ММА Гергард Мусаси, победивший россиянина Александра Шлеменко в рамках турнира Bellator 185, был доставлен в больницу после поединка. Как сообщил руководитель департамента коммуникаций организации Райан Грэб, у спортсмена подозрение на перелом орбитальной кости.

- Мусаси доставлен в больницу после боя, – цитирует ТАСС Грэба.

Поединок в средней весовой категории состоялся в Анкасвилле (США). Шлеменко намерен подать протест на результат боя. Мусаси одержал победу единогласным решением судей. Каждый из арбитров выставил счет 29:28 в пользу голландца. Спорный вердикт болельщики встретили свистом.