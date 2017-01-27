Мурад Мачаев: "Постараюсь показать зрелищный бой в поединке с с Брандау"

Российский боец Мурад Мачаев планирует провести зрелищный бой с Диегу Брандау 28 января. 30-летний россиянин считает предстоящий поединок отличным шансом доказать свою силу.

– Брандау – один из ведущих бойцов ММА, - цитируют "Известия" Мачаева. - Он находится на очень высоком уровне и приехал к нам не на закате своей карьеры. Всего пару лет назад он выступал в UFC и бился против самого Макгрегора. В силу определенных обстоятельств так получилось, что он прекратил свое сотрудничество с UFC. Для меня это отличный шанс доказать, что я могу состязаться с лучшими мировыми бойцами.

Не скрываю того, что работаю в первую очередь на результат. Зрелищные бойцы чередуют победы с поражениями. Но в этот раз я постараюсь обрадовать своих зрителей и показать зрелищный бой, буду больше сражаться в стойке, а не в партере. Но не хочу зарекаться – схватка пойдет так, как получится.