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Мухаммед Лаваль: "Емельяненко - величайший боец, я хотел бы провести с ним бой"

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Американский боец Мухаммед "Мо" Лаваль подтвердил, что может стать следующим соперником Федора Емельяненко. Ранее поединок Емельяненко против американца Мэтта Митриона был перенесен из-за болезни соперника россиянина. У Митриона были обнаружены камни в почках.

– Федор – величайший боец, я хотел бы провести с ним бой, – цитирует ТАСС Лаваля. – Это было возможно сегодня, но этого не произошло. Могу сказать, что это возможно в будущем, и шансы у меня будут.

Скотт Кокер: "Постараемся сделать так, чтобы бой Емельяненко прошел в ближайшие пару месяцев" //
Камни в почках. Бой Емельяненко отменен //
Емельяненко может потерять на отмене боя порядка полумиллиона долларов

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