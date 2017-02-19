Мухаммед Лаваль: "Емельяненко - величайший боец, я хотел бы провести с ним бой"

Американский боец Мухаммед "Мо" Лаваль подтвердил, что может стать следующим соперником Федора Емельяненко. Ранее поединок Емельяненко против американца Мэтта Митриона был перенесен из-за болезни соперника россиянина. У Митриона были обнаружены камни в почках.

– Федор – величайший боец, я хотел бы провести с ним бой, – цитирует ТАСС Лаваля. – Это было возможно сегодня, но этого не произошло. Могу сказать, что это возможно в будущем, и шансы у меня будут.

Скотт Кокер: "Постараемся сделать так, чтобы бой Емельяненко прошел в ближайшие пару месяцев" //

Камни в почках. Бой Емельяненко отменен //

Емельяненко может потерять на отмене боя порядка полумиллиона долларов