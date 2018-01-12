Москва в сентябре примет бой Нурмагомедов - Макгрегор?

Московский спортивный комплекс "Олимпийский" 14 или 15 сентября примет первое в России шоу UFC, информирует RT. Как сообщили в самом спорткомплексе, бойцовская организация оформила предварительную аренду сооружения на эти даты, но она окончательно еще не подтверждена.

Участники главного боя вечера также пока не называются. Однако, по всей видимости, одним из них станет россиянин Хабиб Нурмагомедов. Среди его наиболее вероятных соперников называется ирландский чемпион UFC Конор Макгрегор.

Официально о шоу в Москве UFC должен объявить позже. Как ранее отмечал глава организации Дана Уайт, Макгрегор лично говорил ему о том, что хочет встретиться с Нурмагомедовым в России.

– Знаете, что сказал мне Конор? Он сказал, что хочет Хабиба в России, – отметил в июне Уайт.

Недавно бойцы устроили словесную перепалку на эту тему в соцсетях. Напомним, что в своем последнем поединке в декабре Нурмагомедов победил бразильца Эдсона Барбозу. На днях россиянин через Инстаграм сообщил, что вскоре у него будут хорошие новости.

Нурмагомедов, у которого нет ни одного поражения в UFC, не раз заявлял о желании встретится с американцем Тони Фергюсоном, который также может стать его соперником на турнире в сентябре.