Монсон отменил бой в Нижнем Новгороде

Известный боец Джефф Монсон отменил поединок, который должен был состояться в воскресенье в Нижнем Новгороде. Вечер боев был вовсе отменен, поскольку расформировались семь пар. Монсон должен был провести бой с украинцем Виталием Опариным.
– Джефф отказался от проведения боя, так как нас не устроили предложенные условия, – цитирует ТАСС менеджера Монсона Маршалла Коминса. – Мы ищем нового соперника для последнего боя Монсона в ММА.
kokkk3
Потому что понял, что его будут бить, на шару денег не дадут))
16:48
27Hoax
Монсон отменил бой , потому что сначала его отмеТил? ))
16:24