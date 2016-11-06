Монсон отменил бой в Нижнем Новгороде

Известный боец Джефф Монсон отменил поединок, который должен был состояться в воскресенье в Нижнем Новгороде. Вечер боев был вовсе отменен, поскольку расформировались семь пар. Монсон должен был провести бой с украинцем Виталием Опариным.

– Джефф отказался от проведения боя, так как нас не устроили предложенные условия, – цитирует ТАСС менеджера Монсона Маршалла Коминса. – Мы ищем нового соперника для последнего боя Монсона в ММА.