16:05 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Монсон отменил бой в Нижнем Новгороде

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Известный боец Джефф Монсон отменил поединок, который должен был состояться в воскресенье в Нижнем Новгороде. Вечер боев был вовсе отменен, поскольку расформировались семь пар. Монсон должен был провести бой с украинцем Виталием Опариным.

– Джефф отказался от проведения боя, так как нас не устроили предложенные условия, – цитирует ТАСС менеджера Монсона Маршалла Коминса. – Мы ищем нового соперника для последнего боя Монсона в ММА.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3761770

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КОММЕНТАРИИ (2)
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kokkk3

Потому что понял, что его будут бить, на шару денег не дадут))

16:48

27Hoax

Монсон отменил бой , потому что сначала его отмеТил? ))

16:24

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