Мнение семьи Нурмагомедовых: за два миллиона Хабиб драться не будет

Алекс Нурмагомедов, дядя и один из самых близких людей Хабиба, дал откровенное интервью "СЭ". Он отметил, что россиянин может провести бой с Тони Фергюсоном.

– Как вы оцениваете вероятность того, что бой с Фергюсоном состоится?

– Мы его планировали, но он может пройти только в том случае, если Хабиб останется в UFC. Многие организации с большими призовыми фондами предложили ему подписать контракт: Bellator, "Ахмат", Fight Night. Если Хабиб останется в UFC, то в апреле-мае бой с Фергюсоном будет.

– Рэпер 50 Сent заявил, что готов заплатить Хабибу два миллиона долларов, если он перейдет в Bellator.

– За два миллиона Хабиб драться не будет. Сейчас он готов выйти на бой не меньше, чем за пять миллионов. В Bellator нам сказали, чтобы мы назвали свою сумму, а они готовы подписать контракт. Если Хабиб уйдет из UFC, с ним могут уйти еще человек восемь. Не могу всех их перечислить, но это влиятельные, хорошие бойцы. Не буду пока называть их фамилии. В UFC просят Хабиба не торопиться, потому что они еще не приняли окончательное решение. (Евгений Петров)

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