Митриону в среду проведут операцию по удалению камней из почек

Американский боец смешанных единоборст Мэтт Митрион сообщил, что в среду в Индианаполисе ему проведут операцию по удалению 6-7 камней из почек. Из-за недуга 38-летнего американца был отменен его бой с россиянином Федором Емельяненко, который должен был состояться на турнире Bellator 172 в воскресенье. После переноса поединка глава Bellator Скотт Кокер заявил, что организация постарается сделать так, чтобы бой состоялся в ближайшие два месяца. По словам Емельяненко, у Митриона на восстановление уйдет два-три месяца.

– Очень тяжело, ведь я рассчитывал на свое тело всю жизнь, – приводит MMA Fighting слова Митриона. – На сердце нелегко, ведь все это произошло в самый неудобный момент. Боль началась еще в пятницу, а уже в субботу мне стало гораздо хуже, после чего врачи и сказали, что это камни в почках. Наш бой с Емельяненко перенесен, но я не хочу ждать до лета, буду стараться быстрее восстановиться.

Камни, допинг, бандиты - Емельяненко и другие жертвы отмены боев ММА