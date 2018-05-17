Митрион хочет дать реванш Федору Емельяненко в Москве

Американский боец ММА Мэтт Митрион отметил, что хотел бы встретиться с Федором Емельяненко в России. Россиянин в июне 2017 года уступил американцу на турнире Bellator 180.

- После того, как я побью Бадера, и если Емельяненко повезет в бою с Сонненом, хочу встретиться с Федором в Москве, - приводит MMA Junkie слова Митриона. - Хочу победить его. На Рождество. Как Рокки. Давайте повторим это!

Митрион и Емельяненко имеют шанс сразиться за звание чемпиона в супертяжелой весовой категории Bellator. В полуфинале турнира американец встретится с Райаном Бадэром, а россиянин - с Чейлом Сонненом.