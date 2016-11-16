23:19 16 ноября | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Мирзаев потерпел первое поражение в карьере в ММА

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Российский боец ММА Расул Мирзаев потерпел поражение от Левана Макашвили в рамках турнира Fight Nights Global. Встреча проходила в Ростове-на-Дону, Мирзаев проиграл грузину, представляющему США, по решению судей.

Это поражение – первое в карьере Мирзаева в ММА, где 30-летний спортсмен уже одержал 17 побед.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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fwer34d

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01:15

Айртон

Почему бы ему с Нурмагомедовым бой не замутить?)) Я думаю поклонники обоих будут не против такого боя?))

23:33 16 ноября

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