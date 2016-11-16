Мирзаев потерпел первое поражение в карьере в ММА

Российский боец ММА Расул Мирзаев потерпел поражение от Левана Макашвили в рамках турнира Fight Nights Global. Встреча проходила в Ростове-на-Дону, Мирзаев проиграл грузину, представляющему США, по решению судей.
Это поражение – первое в карьере Мирзаева в ММА, где 30-летний спортсмен уже одержал 17 побед.
fwer34d
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01:15
Айртон
Почему бы ему с Нурмагомедовым бой не замутить?)) Я думаю поклонники обоих будут не против такого боя?))
23:33 16 ноября