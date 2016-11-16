Мирзаев потерпел первое поражение в карьере в ММА

Российский боец ММА Расул Мирзаев потерпел поражение от Левана Макашвили в рамках турнира Fight Nights Global. Встреча проходила в Ростове-на-Дону, Мирзаев проиграл грузину, представляющему США, по решению судей.

Это поражение – первое в карьере Мирзаева в ММА, где 30-летний спортсмен уже одержал 17 побед.