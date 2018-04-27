Мир оказался тяжелее Емельяненко на 10 килограммов

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Фрэнк Мир прошли процедуру взвешивания перед боем за звание неоспоримого чемпиона Bellator. Россиянин показал результат 240 фунтов (108,862 кг), вес его соперника - 261,5 фунтов (118,614 кг).

Турнир Bellator 198 состоится с субботы на воскресенье в американском Чикаго. В клетку 41-летний россиянин и 38-летний американец выйдут около 4 утра.

"СЭ" проведет прямую трансляцию боя Емельяненко – Мир.

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Прямая трансляция боя Федор Емельяненко – Фрэнк Мир.