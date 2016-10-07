11:54 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Минспорта ждет оперативного ответа от организаторов детских боев в Грозном

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Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО.Детские бои в Грозном. Емельяненко предложили извиниться

Заместитель министра спорта России Павел Колобков подчеркнул, что его ведомство запросило оперативный ответ от организаторов детских боев в Грозном в рамках турнира по смешанным единоборствам. По его словам, на данный момент происходит сбор информации.

- Мы сделали запрос, сейчас они готовят нам информацию по всем деталям: по каким правилам, было ли положение о соревнованиях, полную информацию, - приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. - По срокам: мы предложили им оперативно предоставить нам соответствующую информацию. Вообще, сроки поставили еще "вчера". На основании предоставленных документов будем рассматривать возможность дальнейшего обсуждения всех этих вопросов и реагирования.

Напомним, на турнире были проведены показательные бои с участием детей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Позже президент Союза MMA России Федор Емельяненко подверг критике детские поединки по взрослым правилам смешанных единоборств.

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http://rsport.ru/fights/20161007/1110438968.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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drakula

да им сейчас такое соберут, что емельяненко окажется виноватый )))

12:40

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