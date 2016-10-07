Минспорта ждет оперативного ответа от организаторов детских боев в Грозном

Заместитель министра спорта России Павел Колобков подчеркнул, что его ведомство запросило оперативный ответ от организаторов детских боев в Грозном в рамках турнира по смешанным единоборствам. По его словам, на данный момент происходит сбор информации.
- Мы сделали запрос, сейчас они готовят нам информацию по всем деталям: по каким правилам, было ли положение о соревнованиях, полную информацию, - приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. - По срокам: мы предложили им оперативно предоставить нам соответствующую информацию. Вообще, сроки поставили еще "вчера". На основании предоставленных документов будем рассматривать возможность дальнейшего обсуждения всех этих вопросов и реагирования.
Напомним, на турнире были проведены показательные бои с участием детей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Позже президент Союза MMA России Федор Емельяненко подверг критике детские поединки по взрослым правилам смешанных единоборств.
drakula
да им сейчас такое соберут, что емельяненко окажется виноватый )))
12:40