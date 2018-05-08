Минспорт продлил аккредитацию Союза ММА России

Комиссия министерства спорта РФ продлила аккредитацию Союза ММА России на четыре года, информирует пресс-служба организации. Заседание комиссии Минспорта по государственной аккредитации общественных организаций, на которой был представлен отчет о работе Союза ММА России, состоялось во вторник. Президентом Союза MMA России, основанного в 2012 году, является Федор Емельяненко​.

– Членами комиссии Минспорта были заданы вопросы о состоянии и перспективах развития смешанного боевого единоборства (ММА) в стране. В результате обсуждения комиссией принято решение аккредитовать Общероссийскую общественную организацию "Союз смешанных боевых единоборств (ММА) России" и наделить ее статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта "смешанное боевое единоборство (ММА)" сроком на 4 года, – отмечается в релизе пресс-службы Союза ММА России.