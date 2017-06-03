Минаков ведет переговоры о поединке в Bellator

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков ведет переговоры о проведении поединка в организации Bellator, сообщает ТАСС. Ранее Минаков техническим нокаутом победил бразильца Антонио Силву в рамках организации Fight Nights Global.

32-летний спортсмен остается непобежденным, проведя 20 поединков в смешанных единоборствах (18 завершил досрочно). Ранее он регулярно проводил бои под эгидой Bellator, завоевав в 2013 году чемпионский пояс в тяжелом весе. Был лишен пояса в 2016 году из-за длительного неучастия в боях.