18:10 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Минаков готов встретиться с Федором Емельяненко при отсутствии альтернативы

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Россиянин Виталий Минаков готов провести поединок с  Федором Емельяненко в Bellator при отсутствии альтернативных вариантов. По словам бойца, он не горит желанием драться с соотечественником.

- Мне не хотелось бы драться с ним по нескольким причинам, - цитирует ТАСС Минакова. - И не потому, что он мне неинтересен как оппонент, а потому, что он - тот спортсмен, с которым мне хотелось бы стоять в одном ряду против иностранных бойцов. Но если уже речь идет о том, что на пути в поясу судьба сведет нас - это спорт, мы просто постараемся показать хороший поединок.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3814652

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