Мейвезер принял вызов Нурмагомедова. Хабиб не хочет драться в Лас-Вегасе

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер ответил на предложение Хабиба Нурмагомедова провести бой по правилам ММА.

"CBS, Showtime и MGM Grand, открывайте чековые книжки! Посмотрите на Хабиба, бросающего мне вызов. Сделаем Лас-Вегас снова великим!" - написал Мейвезер в Инстаграме.

Хабиб ответил, что не хочет драться в Лас-Вегасе. Бой россиянина с Конором Макгрегором в этом городе завершился скадалом, когда чемпион UFC полез в драку с командой ирландца.

"Только не в Вегасе, они не отдадут мне деньги", - написал Нурмагомедов.