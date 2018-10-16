Мейвезер ответил на вызов Хабиба. Бой состоится?

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер ответил на предложение Хабиба Нурмагомедова провести бой по правилам ММА.

"CBS, Showtime и MGM Grand, открывайте чековые книжки! Посмотрите на Хабиба, бросающего мне вызов. Сделаем Лас-Вегас снова великим!" - написал Мейвезер в Инстаграме.

Хабиб является непобежденным в ММА. В своей карьере он провел 27 поединков. Мейвезера никто не смог победить в ринге. Он провел 50 боев в разных весовых категориях. Оба спортсмена в своих последних поединках одержали победу над ирландцем Конором Макгрегром.