Мейвезер отказался от боя с Макгрегором по правилам ММА

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер не будет выходит на бой по правилам ММА против Конора Макгрегора. Сегодня он отказался от предложения ирландца.

- Я уже побил Макгрегора. Мы можем сыграть в баскетбол, но не в ММА, - приводит MMAJunkie слова Мейвезера.

Напомним, ранее ирландец вызвал Макгрегора на бой по правилам ММА. В августе 2017 года Мейвезер и Макгрегор провели поединок по правилам бокса, в котором Флойд одержал победу в десятом раунде техническим нокаутом. Всего на счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках на профессиональном ринге.