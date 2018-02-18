Мейвезер отказался от боя с Макгрегором по правилам ММА

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер не будет выходит на бой по правилам ММА против Конора Макгрегора. Сегодня он отказался от предложения ирландца.
- Я уже побил Макгрегора. Мы можем сыграть в баскетбол, но не в ММА, - приводит MMAJunkie слова Мейвезера.
Напомним, ранее ирландец вызвал Макгрегора на бой по правилам ММА. В августе 2017 года Мейвезер и Макгрегор провели поединок по правилам бокса, в котором Флойд одержал победу в десятом раунде техническим нокаутом. Всего на счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках на профессиональном ринге.
Berkut-7
Бои без правил ,это не игры с перчатками на ринге, там изобьют по настоящему и если будут бить по лицу то кровища будет плескаться по октагону, Конор просто избил бы Мейвезера ,а если захочет, то и просто покалечит его ,а я не думаю что в планах Майвезера быть инвалидом до конца своих дней.
00:26
SpaMan
Наверно узнал что эти джигиты там еще ногами бьют и на настил валят, хватая за самые интимные части тела
00:09