Мейвезер опроверг информацию о проведении поединка с японским бойцом ММА

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший заявил, что он не будет выступать на турнире Rizin 14 в Японии. Ранее сообщалось, что спортсмен намеревался провести бой с японцем Тенсином Насукавой, который занимается смешанными единоборствами и кикбоксингом.

- Сейчас, когда я вернулся в США после долгой и неутешительной поездки в Токио, у меня есть время обратиться к вам, моим поклонникам и СМИ в связи с предстоящим событием, которое было запланировано на 31 декабря.

Прежде всего я хочу сказать, что никогда не давал согласия на бой с Тенсином Насукавой. На самом деле я никогда не слышал о нем до этой недавней поездки в Японию. Меня попросили принять участие в девятиминтуном выставочном поединке из трех раундов с соперником, выбранным федерацией Rizin.



Изначально планировалось, что это будет просто выставочный бой для небольшой группы богатых зрителей за очень большие деньги. Это было анонсировано, как специальная битва исключительно для развлекательных целей, без каких-либо намерений, чтобы быть представленной как официальный бой.



После того, как мы с моей командой узнали об этом, то решили отказаться от данного мероприятия из-за того направления, которое приняло это дело. Я хочу искренне извиниться перед моими поклонниками за дезинформацию, которая была озвучена на пресс-конференции. Могу заверить вас что я также был ошеломлен теми договоренностями, которые были достигнуты без моего ведома и согласия.

Ради нескольких поклонников и участников, которые прилетели в Японию со всех уголков мира, чтобы присутствовать на пресс-конференции, я не решился выразить недовольство прямо на месте, о чем действительно сожалею. Я – боксер в отставке, который зарабатывает деньги посредством пресс-конференций и небольших выступлений на публике, - написал Мейвезер.

Напомним, что вызов американцу бросил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Россиянин сделал это после победы над Макгрегором в октябре. Бой в Лас-Вегасе завершился скандалом после драки с участием команд соперников, Хабиб победил Конора болевым приемом на челюсть в четвертом раунде и выбрался из октагона для атаки оппонентов.

Мейвезер отреагировал на вызов Хабиба. Все из-за денег //

Коллективная ответственность. У Хабиба появятся подельники //

Хабиб не поедет на суд в Лас-Вегас. Что это значит?