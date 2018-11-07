Мейвезер опроверг информацию о проведении поединка с японским бойцом ММА

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший заявил, что он не будет выступать на турнире Rizin 14 в Японии. Ранее сообщалось, что спортсмен намеревался провести бой с японцем Тенсином Насукавой, который занимается смешанными единоборствами и кикбоксингом.
- Сейчас, когда я вернулся в США после долгой и неутешительной поездки в Токио, у меня есть время обратиться к вам, моим поклонникам и СМИ в связи с предстоящим событием, которое было запланировано на 31 декабря.
Прежде всего я хочу сказать, что никогда не давал согласия на бой с Тенсином Насукавой. На самом деле я никогда не слышал о нем до этой недавней поездки в Японию. Меня попросили принять участие в девятиминтуном выставочном поединке из трех раундов с соперником, выбранным федерацией Rizin.
Изначально планировалось, что это будет просто выставочный бой для небольшой группы богатых зрителей за очень большие деньги. Это было анонсировано, как специальная битва исключительно для развлекательных целей, без каких-либо намерений, чтобы быть представленной как официальный бой.
После того, как мы с моей командой узнали об этом, то решили отказаться от данного мероприятия из-за того направления, которое приняло это дело. Я хочу искренне извиниться перед моими поклонниками за дезинформацию, которая была озвучена на пресс-конференции. Могу заверить вас что я также был ошеломлен теми договоренностями, которые были достигнуты без моего ведома и согласия.
Ради нескольких поклонников и участников, которые прилетели в Японию со всех уголков мира, чтобы присутствовать на пресс-конференции, я не решился выразить недовольство прямо на месте, о чем действительно сожалею. Я – боксер в отставке, который зарабатывает деньги посредством пресс-конференций и небольших выступлений на публике, - написал Мейвезер.
Now that I am back on U.S. soil after a long and disappointing trip to Tokyo, I now have the time to address you, my fans and the media in regard to the upcoming event on December 31st that was recently announced. First and foremost, I want it to be clear that I, Floyd Mayweather, never agreed to an official bout with Tenshin Nasukawa. In fact (with all due respect) I have never heard of him until this recent trip to Japan. Ultimately, I was asked to participate in a 9 minute exhibition of 3 rounds with an opponent selected by the "Rizen Fighting Federation". What I was originally informed of by Brent Johnson of "One Entertainment" was that this was to be an exhibition put on for a small group of wealthy spectators for a very large fee. This exhibition was previously arranged as a "Special Bout" purely for entertainment purposes with no intentions of being represented as an official fight card nor televised worldwide. Once I arrived to the press conference, my team and I were completely derailed by the new direction this event was going and we should have put a stop to it immediately. I want to sincerely apologize to my fans for the very misleading information that was announced during this press conference and I can assure you that I too was completely blindsided by the arrangements that were being made without my consent nor approval. For the sake of the several fans and attendees that flew in from all parts of the world to attend this past press conference, I was hesitant to create a huge disturbance by combating what was being said and for that I am truly sorry. I am a retired boxer that earns an unprecedented amount of money, globally, for appearances, speaking engagements and occasional small exhibitions.
Напомним, что вызов американцу бросил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Россиянин сделал это после победы над Макгрегором в октябре. Бой в Лас-Вегасе завершился скандалом после драки с участием команд соперников, Хабиб победил Конора болевым приемом на челюсть в четвертом раунде и выбрался из октагона для атаки оппонентов.
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