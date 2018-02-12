Мейвезер намекнул, что второй бой с Макгрегором возможен

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер дал понять своим болельщикам, что бой против чемпиона UFC Конора Макгрегора по правилам ММА возможен. Американец в Твиттере выложил фото, на котором локтем бьет ирландца. При этом себя Мейвезер назвал "киллером", а возможного соперника - нецензурным выражением.

Напомним, ранее ирландец вызвал Макгрегора на бой по правилам ММА. В августе 2017 года Мейвезер и Макгрегор провели поединок по правилам бокса, в котором Флойд одержал победу в десятом раунде техническим нокаутом. Всего на счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках на профессиональном ринге.