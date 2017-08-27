Мейвезер бил точнее в бою против Макгрегора

Согласно статистике компании CompuBox американский боксер Флойд Мейвезер наносил более точные удары в бою против ирландского чемпионата UFC Конора Макгрегора, информирует Boxingscene.

Так, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях нанес 320 ударов за весь поединок. Из них в цель попали 170 (18 джебов + 152 силовых). Это 53 процента точных попаданий.

Макгрегор выбросил 430 ударов. Из них точных 111 (27 джебов + 84 силовых) или 26 процентов.

Напомним, что Макгрегор в Лас-Вегасе проиграл бой по боксерским правилам непобежденному экс-чемпиону мира по боксу Флойду Мейвезеру-младшему техническим нокаутом.