Мейуэзер предложил Макгрегору 15 миллионов долларов за организацию боя

Американский боксер Флойд Мейуэзер предложил ирландскому бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору 15 миллионов долларов за организацию поединка. Ранее сообщалось, что спортсмены могут встретиться на ринге и провести бой по правилам бокса. Позже ирландец подчеркнул, что намерен выручить за этот поединок не менее 100 миллионов.

- Нами была предпринята попытка организации боя. Мы - инициативная сторона, - приводит Worldboxingnews слова Мейуэзера. - Не знаю, сколько он заработал, но уверен, что по правилам ММА он не получил за бой даже двух миллионов долларов.

Мы предложили 15 миллионов, после чего готовы обсудить проценты, которые он получит за продажу платных трансляций. Как можно говорить о 20 или 30 миллионах, если он никогда не зарабатывал 8 или 9?