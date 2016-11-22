Мэтт Митрион: "У меня есть проблемы с алкоголем, но к бою с Емельяненко я буду готов"

Боец ММА Мэтт Митрион признался, что имеет проблемы с алкоголем. 18 февраля американец сразится с россиянином Федором Емельяненко в рамках турнира Bellator 171. Мероприятие состоится в Сан-Хосе. Для президента Союза ММА России этот бой будет первым с июня этого года, когда он победил бразильца Фабио Мальдонадо.

- Сейчас мне все равно, с кем драться, - приводит mmafighting.com слова Митриона. - Я могу выйти в клетку с любым соперником. Не прямо сейчас, потому что я зачастил с алкоголем. Но к февралю я буду готов на все сто. Для меня это лучший момент, чтобы выйти против Федора. Думаю, для него это тоже хороший вариант.