Мэтт Митрион: "Русские угрожали убить моих детей и называли семилетнюю дочь шлюхой"

Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион рассказал, что получил множество угроз и оскорблений от российских пользователей. На днях Митрион опубликовал фото с нокаутированным Федором Емельяненко, подписав его: "С Рождеством, Америка. Это мой тебе подарок". Боец пояснил, что это сообщение писал не он, а его менеджер, а сам он с уважением относится к российскому сопернику.
"Я часто отдыхаю от соцсетей. Я просто не фанат этого. Я получил сумасшедшие сообщения от русских, которые угрожали убить моих детей, называли мою семилетнюю дочь шлюхой и желали мне всего плохого. Не заходил в Инстаграм неделю ,может, 10 дней. Менеджер публиковал что-то, потому что впереди бой, и присутствие в соцсетях важно. Он увидел сообщения, которые сыпались на Рождество, и был очень расстроен. Я тоже зашел в профиль, чтобы почистить личные сообщения, увидел огромное количество грязных сообщений от 37 человек. Я разозлился и ничего не удалил. Мне нравится Федор. Думаю, что нравлюсь ему. Я не грублю, пока не почувствую необходимость. Я удалил сообщения, потому что это было грубо по отношению к Федору", - написал Митрион в Инстаграме.
Митрион нокаутировал Емельяненко 24 июня 2017 года на турнире в Нью-Йорке.
За Россию без допинга!
Thomas_Boy_, да какие десять. четыре года назад такого не было. А после событий весны 2014 года люди резко оскотинились и стали гораздо агрессивнее по отношению к "ненашим" и к нашим, которые внезапно не возвеличивают Русь и ее верховного фюрера
00:05
Thomas_Boy_
spetrov _________ А тебе не бывает никогда стыдно за своих соотечественников? Борьба между странами есть, да. И это в порядке вещей, я могу это понять. Но нас через СМИ натравливают на другие нации. Еще не так давно мы проклинали турок. Норвежцев. Чехов клеймили. Американцев, англичан и украинцев - каждый день. Читая форумы, я отмечаю, что люди стали больше похожи на сорвавшихся с цепи собак. И меня это печалит. Еще лет 10 назад такого не было.
23:51 26 декабря
Boooom
spetrov как всегда слился.
23:34 26 декабря
spetrov
Thomas_Boy_, привет! А я так не считаю. Я, к примеру, знаю, что существует конкурентная борьба между странами. Как и всегда существовала. Но это уже совсем другой разговор, и я не хочу уходить от темы. Собственно, и по теме, что мог, сказал. Реагировать на бред засланных казачков типа Boooom'а даже не собираюсь. Удачи. Посмотрю лучше кино какое-нибудь приличное.А вы тут уж сами как-нибудь при поддержки местных администраторов разберайтесь, какие плохие у вас (или не у вас) соотечественники.
23:33 26 декабря
Boooom
spetrov ______ я лично был свидетелем когда на олимпиаде в Сочи наши болельщики массово кричали маты, оскорбления в адрес украинских биатлонисток, на эстафете. Или вы будет рассказывать что это все были специально завезенные госдепом платные провокаторы?
23:28 26 декабря
Thomas_Boy_
spetrov _________ Привет! Я вот не считаю, что "большинство россиян паршивые люди". Это бред. Но то, что у нас в обществе сейчас ненависть в порядке нормы - это факт. В нас эту ненависть культивируют и очень успешно.
23:26 26 декабря
spetrov
За Россию без допинга!, пример не замедлил себя ждать (Boooom). Его ловили здесь неоднократно.
23:21 26 декабря
Boooom
Ненависть у нас в России это давно норма. Мы всех ненавидим, американцев, европейцев, кавказцев, украинцев, прибалтов, средне азиатов, демократов, либералов, геев, католиков, протестантов, иеговистов и т.д. и т.п. Так что удивляться не чему не приходится.
23:19 26 декабря
spetrov
За Россию без допинга!, ты не сказал "таких", ты сказал, что "у тебя такие соотечественники". А вот среди моих родных, друзей и знакомых людей, кто мог бы так написать, нет. При этом я лично допускаю разное. И то, что это могли быть мои соотечественники, и то, что не мои. За примерами далеко ходить не надо.
22:48 26 декабря
За Россию без допинга!
spetrov, и даже если слова "мне стыдно за таких соотечественников" производят у тебя в пятой точке сильное возгорание (как же так, чтобы в Россиюшке да плохие люди жили), то это явно не идет в сравнение с угрозами смерти детей
22:41 26 декабря
За Россию без допинга!
spetrov, я написал, что стыжусь таких соотечественников, которые называют шлюхой семилетнюю девочку и угрожают смертью детей. И по-твоему, я не лучше тех, кто такие вещи пишет. Интересные у тебя жизненные приоритеты, я смотрю.
22:39 26 декабря
spetrov
Админы, в других сообщениях точно ничего криминального не находите? :) Странные вы все-таки, работники российского спортивного портала.
22:39 26 декабря
spetrov
Ну вот, еще один - PLUT-IN. Чем в сущности отличается от тех, кто писал туда? Да ничем. А ты говоришь - методичка. Такие же молодые и тупые.
21:47 26 декабря
PLUT-IN
Правда глаза колет? Большинство россиян довольно паршивыe люди.
21:45 26 декабря
nailsh78
Митрион нокаутировал Емельяненко 24 июня 2017 года на турнире в Нью-Йорке. - что это , Куча?
21:42 26 декабря
spetrov
...В сущности, ты сейчас ничем не отличаешься от тех людей, кто писал ему. Ну и судишь по себе, что тоже характеризует.
21:38 26 декабря
spetrov
За Россию без допинга!, ты за себя стыдись в первую очередь. Ума нет, считай калека.
21:30 26 декабря
За Россию без допинга!
В очередной раз приходится стыдиться того, что у меня такие соотечественники
21:28 26 декабря
За Россию без допинга!
spetrov, все по методичкам, молодец. "Форму можно купить в любом магазине", ага.
21:28 26 декабря
spetrov
Там в сообщениях паспортные даные были опубликованы, на основе которых он сделал вывод?
21:23 26 декабря