Мэтт Митрион: "Русские угрожали убить моих детей и называли семилетнюю дочь шлюхой"

Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион рассказал, что получил множество угроз и оскорблений от российских пользователей. На днях Митрион опубликовал фото с нокаутированным Федором Емельяненко, подписав его: "С Рождеством, Америка. Это мой тебе подарок". Боец пояснил, что это сообщение писал не он, а его менеджер, а сам он с уважением относится к российскому сопернику.

"Я часто отдыхаю от соцсетей. Я просто не фанат этого. Я получил сумасшедшие сообщения от русских, которые угрожали убить моих детей, называли мою семилетнюю дочь шлюхой и желали мне всего плохого. Не заходил в Инстаграм неделю ,может, 10 дней. Менеджер публиковал что-то, потому что впереди бой, и присутствие в соцсетях важно. Он увидел сообщения, которые сыпались на Рождество, и был очень расстроен. Я тоже зашел в профиль, чтобы почистить личные сообщения, увидел огромное количество грязных сообщений от 37 человек. Я разозлился и ничего не удалил. Мне нравится Федор. Думаю, что нравлюсь ему. Я не грублю, пока не почувствую необходимость. Я удалил сообщения, потому что это было грубо по отношению к Федору", - написал Митрион в Инстаграме.

Митрион нокаутировал Емельяненко 24 июня 2017 года на турнире в Нью-Йорке.