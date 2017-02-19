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Мэтт Митрион: "After party не состоится"

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Боец MMA Мэтт Митрион извинился перед своими болельщиками за ошибку, допущенную в его "Твиттере". Команда американца за несколько часов до отмененного боя с Федором Емельяненко опубликовала приглашение на after party мероприятия Bellator 172. По словам Миттриона, человек, который ведет его аккаунт, не знал, что он находится в больнице. У спортсмена были найдены камни в почках, из-за чего поединок с Емельяненко перенесен на более поздний срок.

"Моя вина за твитт про after party. Человек, который ведет мою страницу, не знал, что я нахожусь в больнице. Невинная ошибка", - написал Митрион.

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Материалы REN-TV

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