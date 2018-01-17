"Меня матушка не пускает". Издевка Нурмагомедова над Макгрегором

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в Инстаграме опубликовал шуточный ролик, в котором раскрывается причина отказа ирландца Конора Макгрегора с россиянином. Накануне, 16 января, появилась информация о том, что Макгрегор лишен титула чемпиона UFC. Ожидается, что Нурмагомедов поборется за него с американцем Тони Фергюсоном. Поединок запланирован на 7 апреля.

Ниже приводится диалог между "президентом UFC Даной Уайтом" и "Конором Макгрегором":

- Конор, выскочи на минуту. Поговорить надо.

- Н-не выскочу.

- Че ты как пацан маленький?! Выскочи, поговорим!

- Не могу. Там... Матушка не пускает меня.

- Э, ты мужчина?! Один на один биться будешь? Вот с ним (указывает на Нурмагомедова. - Прим. "СЭ").

- С ним, что ли?

- Нет, я с ним долбиться не буду. Он же старше меня.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Янв 17, 2018 at 2:18 PST

Макгрегор сдаст пояс Нурмагомедову?