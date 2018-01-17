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"Меня матушка не пускает". Издевка Нурмагомедова над Макгрегором

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Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в Инстаграме опубликовал шуточный ролик, в котором раскрывается причина отказа ирландца Конора Макгрегора с россиянином. Накануне, 16 января, появилась информация о том, что Макгрегор лишен титула чемпиона UFC. Ожидается, что Нурмагомедов поборется за него с американцем Тони Фергюсоном. Поединок запланирован на 7 апреля.

Ниже приводится диалог между  "президентом UFC Даной Уайтом" и "Конором Макгрегором":

- Конор, выскочи на минуту. Поговорить надо.
- Н-не выскочу.
- Че ты как пацан маленький?! Выскочи, поговорим!
- Не могу. Там... Матушка не пускает меня.
- Э, ты мужчина?! Один на один биться будешь? Вот с ним (указывает на Нурмагомедова. - Прим. "СЭ").
- С ним, что ли?
- Нет, я с ним долбиться не буду. Он же старше меня.

Макгрегор сдаст пояс Нурмагомедову?

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Бней Иегуда

Овцепасы все "гетеро".))

16:57

Mississippi

БравО )))

16:37

King’s Bounty 1

Удачи Маку !

16:21

Excalibur

МакГрегор - гетеросексуал

16:19