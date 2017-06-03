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Менеджер Шлеменко: "Уверен, увидим следующий бой Александра в скором времени"

Алексей Жернаков, менеджер российского бойца ММА Александра Шлеменко, в интервью "Газете.Ру" отметил, что у спортсмена пока нет контракта на следующий бой. По его словам, зрители скоро смогут увидеть бойца в действии.

– Сам Шлеменко после боя непрозрачно намекнул, что изголодался по победам и хочет вернуть себе чемпионский пояс Bellator. Есть ли уже сейчас какие-то конкретные планы?

– Пока у нас нет контракта, подписанного на конкретную дату и на конкретного соперника. Переговоры ведутся, но делать какие-то однозначные заявления пока преждевременно. Конкретики нет. Но я уверен, что мы увидим Александра в действии в ближайшее время. 

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https://www.gazeta.ru/sport/2017/06/02/a_10705091.shtml#page1

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