Менеджер Сен-Пьера опроверг информацию о завершении карьеры

Менеджер Жоржа Сен-Пьера Родольф Боли опроверг слова главы UFC Даны Уайт о том, что боец завершил карьеру. Боли отметил, что Сен-Пьеру отказался от боя с Нейтом Диасом, потому что этот поединок ему был неинтересен. Ранее Уайт сообщил, что Сен-Пьер больше не собирается выходить в октагон.



– Он был на шоу Ариэля Хельвани несколько недель назад и за три часа интервью ни разу не сказал о завершении карьеры. Он сказал, что его не интересуют некоторые бои, в частности бой с Нэйтом Диасом, – приводит слова Боли MMAJunkie.



