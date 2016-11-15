Менеджер Нурмагомедова утверждает: боец будет драться в UFC, только если бой будет титульным

Менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз подчеркнул, что его подопечный готов провести новый бой в UFC только если он будет титульным. Нурмагомедов в субботу победил Майкла Джонсона, одержав 24-ю победу в 24 поединках. После этого он заявил, что готов к титульному бою с чемпионом UFC в легком и полулегком весе Конором Макгрегором.

- Хабиб будет драться под эгидой UFC только в том случае, если этот бой станет для него титульным. Все остальное ему не интересно, и он не будет драться, - цитирует "Р-Спорт" Абдель-Азиза.