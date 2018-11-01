Менеджер Нурмагомедова: "Планируем, что Хабиб посетит заседание Атлетической комиссии Невады"

Менеджер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов сообщил о планах спортсмена присутствовать на заседании Атлетической комиссии штата Невада.

- Мы планируем, что Хабиб будет [на заседании], - цитирует Магомедова ТАСС.

Вчера россиянин говорил, что не хочет присутствовать на слушаниях.

Первое слушание по делу Хабиба прошло 24 октября. Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор были отстранены до 10 декабря. До этого времени должно пройти итоговое слушание, на котором будет принято окончательное решение по поводу будущего бойцов.

Напомним, после победы Хабиба над Конором в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе произошла массовая драка.