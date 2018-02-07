Менеджер Нурмагомедова: "От лица Фергюсона ничего не останется, если Хабиб повалит его"

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз уверен в том, что его подопечный одержит победу над Тони Фергюсоном в поединке, который пройдет 7 апреля на турнире UFC 223. Ранее американец заявил о том, что будет рад, если бой пройдет в партере.

– Мне жаль Фергюсона, потому что он вряд ли сможет драться после 7 апреля. Я на полном серьезе переживаю по поводу его здоровья, – приводит BJ Penn слова Абдель-Азиза. – И я говорю это не для того, чтобы распиарить бой.

Слышал, что Тони будет рад, если Хабиб его повалит. Но он не будет человеком в этом поединке, и у Фергюсона будут проблемы. Если это произойдет, то от лица Тони ничего не останется.