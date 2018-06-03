Менеджер Нурмагомедова: "Мы хотим бой с Сен-Пьером, а не с Конором"

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз отметил, что россиянин должен защитить свой титул в бою против Жоржа Сен-Пьера, а не против Конора Макгрегора.

- Мы хотим, чтобы бой с Жоржем Сен-Пьером в легком весе состоялся, - цитирует менеджера mmafighting.com. - Хабиб хочет драться для наследия, а не для мыльной оперы. Сейчас Конор не заслуживает бой с Хабибом. Парень не дрался почти два года. Почему он должен иметь титульный бой? Ему нужно работать и вновь пройти путь к титулу.

Есть только одна причина, почему Хабиб хочет драться с Конором. Он хочет отомстить Макгрегору за нападение на автобус в Бруклине. Это скорее вопрос дисциплины. Но UFC стоит начать переговоры с Сен-Пьером, а не с Конором.