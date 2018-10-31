Менеджер Нурмагомедова: "Меня заботит только тот, кто принесет нам 50-100 миллионов долларов"

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о планах россиянина. По его словам, Нурмагомедов стал суперзвездой и заслуживает самых высоких гонораров. Напомним, что Нурмагомедов в бою 6 октября победил Макгрегора удушающим приемом.

– Бен Аскрен, Тайрон Вудли – никто из них и близко не может подойти к Хабибу. Особенно если они устанут, а они устают. Эти парни меня вообще не волнуют, - цитирует Абдель-Азиза TMZ. - Сейчас меня заботит только тот, кто принесет нам 50-100 миллионов долларов. Аскрен и Вудли не могут принести и 100 тысяч.

Мы только что бились с парнем, который привлек 50 миллионов. Теперь Хабиб мировая суперзвезда. Если нам когда-то предложат хорошую сумму, то можно будет провести реванш с тем, кого недавно уничтожили. Если честно мне жаль, что Хабиб тянул с ним до четвертого раунда. Я хотел увидеть, как он захлебывается в своей крови за то дерьмо, которое наговорил.