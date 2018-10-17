Менеджер Нурмагомедова: "Макгрегор - проститутка"

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз отметил, что ирландец Конор Макгрегор не достоин реванша. Однако, по его словам, повторный поединок может состояться.

– Все говорят о реванше, но Конор сдался в бою. Как ему вообще можно давать реванш?" – цитирует Абдель-Азиза TMZ. – Знаете, что бесит больше всего? Не его слова обо мне или Хабибе. А то, что после всего сказанного Макгрегор начал говорить, что это просто бизнес. Поэтому Конор – проститутка. Я и раньше это говорил и свое мнение не поменял.

Что касается второго боя, то бизнес есть бизнес. Если реванш принесет Хабибу деньги и он этого захочет, то нет проблем. Не мне же драться, а ему. Все, что он попросит, я постараюсь сделать для него, так как он мой друг.