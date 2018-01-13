Менеджер Нурмагомедова: "Хабибу не нужен поддельный пояс Фергюсона"

Али Абдельазиз, менеджер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, отметил, что его клиент не будет проводить бой с Тони Фергюсоном. По его словам, у американца поддельный чемпионский пояс. Фергюсон владеет временным титулом UFC в легком весе.

- В следующем бою Хабиб не будет драться за этот чертов промежуточный пояс, - приводит mmafighting.com слова Абдельазиза. - Нам нужен настоящий пояс. Мы ценим все, что UFC сделала для нас, но пришло время для настоящего пояса. Никого не интересует бой за поддельный пояс. У Тони Фергюсона поддельный пояс. Никто его не хочет.