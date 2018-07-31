Менеджер Нурмагомедова: "Хабиб заслуживает не менее 10 миллионов долларов за бой с Макгрегором"

Менеджер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз рассказал, при каких условиях россиянин проведет бой против Конора Макгрегора.

- Мы договоримся. Поверь мне, - цитирует менеджера bjpenn.com. - Ни в коем случае, черт побери, не может быть, чтобы Нэйт Диас заработал больше, чем Хабиб. Нурмагомедов - непобежденный чемпион мира. Если мы хотим, чтобы этот бой состоялся, то все будут решать деньги, а не то, кто чемпион и кто на какой позиции в рейтинге. Я не жадный парень. Конор может заработать и 100 миллионов долларов. Если Хабиб получит 10 миллионов, то я буду счастлив. Я не просто менеджер для Хабиба, для меня он как младший брат. Я не прошу больше, чем он заслуживает. Считаю его одной из главных звезд UFC. Если же Конор будет играть с нами в игры, то мы проведем бой с Порье. Считаю, что он больше заслужил этот бой.

Ранее Макгрегор заявил, что близок к договоренности по бою с Нурмагомедовым.